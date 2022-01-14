Мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.

Сайт для предоставления государственных услуг "Дия" отключили намеренно. Решение принято в связи с массовой хакерской атакой на госресурсы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале

"Портал Дия отключен, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы", – говорится в сообщении.

При этом мобильное приложение "Дия" работает без каких-либо проблем.

Читайте такжеНовые способы кибермошенничества и рекордный ущерб: IT-эксперты подвели итоги 2021 годаВ то же время в Минцифре напомнили, что "Дия" не хранит персональные данные, а только отражает ту информацию, которая хранится в реестрах. В связи с этим украсть данные из "Дии" нельзя

"Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента", - подытожили в ведомстве.

Хакерская атака на госсайты - что известно

В ночь на 14 января неизвестные хакеры взломали ряд правительственных сайтов Украины. Под удар попали порталы Кабмина, МИД Украины, ГСЧС Украины, МОН Украины, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а такдже не работал сайт "Дия". На некоторых ресурсах появилось сообщение с угрозами, а некоторые просто не загружались

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что вследствие атаки на сайты утечки персональных данных не произошло.

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