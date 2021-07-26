Нынешние модели iPhone поддерживают быструю зарядку на 20 ватт.

Новые смартфоны от Apple iPhone 13, презентация которых ожидается в сентябре этого года, получат ускоренную до 25 ватт зарядку.

Об этом сообщает издание Mydrivers со ссылкой на источники, близкие к цепочкам поставок. Отмечается, что нынешние модели iPhone поддерживают быструю зарядку на 20 ватт.

По данным Mydrivers, Apple продолжит практику минимальной комплектации для новых устройств и будет продавать проводные зарядники к новым iPhone 13 отдельно. В компании объясняют это решение якобы заботой об окружающей среде. При этом, отмечают журналисты, увеличение мощности зарядки до 25 ватт не сильно повлияет на скорость зарядки устройства.

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Отметим, что максимальная мощность зарядки при помощи беспроводного адаптера MagSafe составляет 15 ватт.

Что касается дизайна нового Айфон 13, он скорее всего унаследует стиль iPhone 12 с прямыми углами корпуса, а блок задних камер может с вертикального расположения стать диагональным.

Максимальный объем памяти, по данным журналистов, вырастет до 1 ТБ. Новые iPhone оснастят 5-нанометровым чипом A15 Bionic. В отличие от A14 Bionic, новый чип будет более энергоэффективным и производительным.

Ожидается, что частота обновления экрана в iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max составит 120 Гц, а время их автономной работы вырастет.

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Автор: Александр Топчий