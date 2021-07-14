Выполненный в белом цвете MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части смартфонов и заряжает устройство с помощью беспроводной зарядки.

Компания Apple показала новый аксессуар для семейства смартфонов iPhone 12 - это внешний аккумулятор с магнитным креплением MagSafe.

Гаджет уже появился на официальном сайте Apple, но пока недоступен к заказу и доставке.

Выполненный в белом цвете MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части смартфонов и заряжает устройство с помощью беспроводной зарядки. Емкость внешней батареи составляет 1460 мА•ч - этого достаточно для полной зарядки iPhone 12 mini и частичной зарядки аккумуляторов остальных моделей iPhone 12. Внешняя батарея работает со смартфонами под управлением операционной системы iOS 14.7 и позволяет отслеживать процент заряда аккумулятора, что отображается в виджете "Батарея" и на экране блокировки iPhone.

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Заряжать батарею в Apple рекомендуют с помощью внешнего адаптера питания USB-C мощностью 20 Вт или выше и кабеля USB C/Lightning. Скорость зарядки составит около 5 Вт, а увеличить ее можно за счет подключения аккумулятора к внешнему зарядному устройству мощностью 27 Вт или выше. Кроме того, если подключить к MagSafe Battery Pack через кабель Lightning сетевой адаптер, то аккумулятор превратится в зарядную станцию для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, передает kommersant.

Apple в Украине: что нужно знать

Apple – американская технологическая компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, компьютеров и разного рода электронных гаджетов. Является одной из крупнейших технологических компаний мира и одной из самых капитализированных компаний мира.

30 июня 2021 года американская технологическая компания Apple открыла офис в Украине, что позволит ей напрямую ввозить технику в страну.

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Автор: Ирина Погорелая