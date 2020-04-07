В Минцифры уточнили, на чьи смартфоны будет устанавливаться приложение для контроля самоизоляции

Приложение предназначено для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации гражданами.

В Министерстве цифровой трансформации уточнили, на чьи смартфоны будет устанавливаться мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации «Дій вдома». Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Дія».

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В частности, «Дій вдома» является закрытым приложением и будет в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны лиц, которые потенциально контактировали с людьми, инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19, а также на телефоны тех граждан, которые зарегистрированы в медицинских заведениях как такие, что должны соблюдать режим самоизоляции.

Согласно сообщению, функционал «Дій вдома» включает регистрацию в месте прохождения самоизоляции; фотоподтверждение пребывания в этом месте; экстренный вызов на горячую линию Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации во исполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля запускает мобильное приложение «Дій вдома» для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации граждан. Приложение будет использовать данные геолокации.

Также ведомство планирует дополнить мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации «Дій вдома» функциями заказа доставки продуктов и лекарств на дом.