В Минцифры уточнили, на чьи смартфоны будет устанавливаться приложение для контроля самоизоляции
В Министерстве цифровой трансформации уточнили, на чьи смартфоны будет устанавливаться мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации «Дій вдома». Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Дія».
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В частности, «Дій вдома» является закрытым приложением и будет в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны лиц, которые потенциально контактировали с людьми, инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19, а также на телефоны тех граждан, которые зарегистрированы в медицинских заведениях как такие, что должны соблюдать режим самоизоляции.
Согласно сообщению, функционал «Дій вдома» включает регистрацию в месте прохождения самоизоляции; фотоподтверждение пребывания в этом месте; экстренный вызов на горячую линию Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации во исполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля запускает мобильное приложение «Дій вдома» для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации граждан. Приложение будет использовать данные геолокации.
Также ведомство планирует дополнить мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации «Дій вдома» функциями заказа доставки продуктов и лекарств на дом.