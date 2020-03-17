Коронавирус: "Укртелеком" прекращает прием абонентов в центрах обслуживания

Компания переводит часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с целью выполнения решения Кабинета министров о введении карантина с 18 марта временно прекращает физический прием абонентов в своих центрах обслуживания.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме этого, с этой же даты "Укртелеком" переводит часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Согласно сообщению, также с 18 марта ремонтные работы проводятся без доступа в помещения абонентов, за исключением социально значимых объектов.

Как сообщал УНИАН, "Укртелеком" сообщил о росте потребление интернет-трафика на 29,6% после введения карантина.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).