Название Vodafone остается: новые владельцы украинского мобильного оператора договорились с британцами

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group и один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Vodafone Украина" заключили договор о продлении сотрудничества в рамках соглашения о стратегическом партнерстве на пять лет.

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group и один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Vodafone Украина", входящий в международную группу компаний NEQSOL Holding, заключили договор о продлении сотрудничества в рамках соглашения о стратегическом партнерстве на пять лет, который, в частности, предусматривает продолжение работы украинского мобильного оператора под брендом Vodafone.

Читайте такжеVodafone и США намерены отказаться от оборудования Huawei

Как сообщили в пресс-службе компании "Vodafone Украина", впервые компании заключили расширенное соглашение о партнерстве в 2015 году.

"Vodafone Group и "Vodafone Украина" продолжат взаимовыгодное сотрудничество. В рамках нового соглашения украинская компания продолжит работу под брендом Vodafone в течение следующих пяти лет. Опираясь на глобальный опыт международного телекоммуникационного оператора, "Vodafone Украина" планирует внедрять в Украине новые технологии и развивать инновационные услуги", - сказано в сообщении.

В частности, новое стратегическое партнерство предоставляет "Vodafone Украина" доступ к международной экспертизе Vodafone в таких сферах, как ІТ-трансформация, Интернет вещей и услуги на базе 5G.

В пресс-службе отметили, что благодаря сотрудничеству за прошедшие пять лет "Vodafone Украина" уже получила эксклюзивный доступ к ряду продуктов и услуг, открывающих новые возможности для украинских клиентов, среди которых доступные роуминговые тарифы, прозрачные услуги, высокий уровень надежности и безопасности сети, а также включение Украины в глобальную IoT платформу Vodafone, мирового лидера в области Интернета вещей.

Также отмечается, что благодаря данному сотрудничеству "Vodafone Украина" может пользоваться особыми условиями кооперации с глобальными поставщиками и телекоммуникационными операторами по всему миру, что откроет новые возможности для украинского рынка и позволит украинским клиентам пользоваться всеми преимуществами доступного во многих странах мира сервиса Vodafone.

"Vodafone Group поделится своей международной экспертизой в вопросах эксплуатации, оптимизации сети и внедрения высококачественных услуг 4G. Украинские компании смогут воспользоваться уникальными разработками Vodafone, такими как экосистема IoT, big data аналитика и облачные сервисы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, опыт Vodafone в области внедрения новых технологий и услуг на базе 4G и 5G откроет новые возможности для развития цифровых сервисов в Украине, даст толчок развитию цифровой экономики в стране и будет способствовать выходу украинского рынка телекоммуникаций на качественно новый уровень.

"Ключевыми результатами нашего партнерства стали эффективное строительство и запуск сетей нового поколения в Украине, а также доступ Украины к глобальной платформе Интернета вещей. В последние годы Украина фактически импортировала цифровые технологии, платформы, решения. Надеюсь, что следующие несколько лет станут для Украины окном возможностей на мировом рынке цифровых решений", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Vodafone Украина" Ольги Устиновой.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2019 года международная группа компаний NEQSOL Holding объявила о завершении приобретения 100% акций украинского мобильного оператора "Vodafone Украина" за 734 миллиона долларов через входящую в группу азербайджанскую телекоммуникационную компанию Bakcell.

В феврале компания "Vodafone Украина" осуществила свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом 500 млн долл. под 6,2% годовых и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

Bakcell - оператор сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE в Азербайджане. Компания была основана в 1994 году и стала первой, предоставляющей услуги мобильной связи в стране. Охватывает более 95% населения и около 88% территории Азербайджана.