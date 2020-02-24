Vodafone сообщает об успешном тестировании 4G в столичном метро

После запуска 4G абоненты Vodafone в метро смогут активно пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, использовать облачные сервисы.

Vodafone Украина провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева.

В течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции «Академгородок» и в тоннеле в сторону станции «Житомирская», затем – в несколько этапов – и на остальных станциях. Всего же, по планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года.

«На протяжении всей прошлой недели, в режиме 24/7, команда специалистов Vodafone Украина совместно с подрядчиком, работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева. Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приёму интернет трафика наших абонентов, – отметил Андрей Большаков, заместитель генерального директора Vodafone Украина. – Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП «Киевский Метрополитен», которое запланировано на 12 марта. В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться».

Работы в метрополитене выполнены программным методом, путём апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800.

На сегодня более 69% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство. После запуска 4G абоненты Vodafone в метро смогут активно пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, использовать облачные сервисы.

Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет.

Детальней – на http://4g.vodafone.ua