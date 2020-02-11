Крупнейшая в мире мобильная выставка под угрозой: компании отказываются от участия из-за коронавируса

Уже объявили об отказе от участия LG, ZTE, Sony, Amazon, Nvidia и Ericsson, Vivo и Intel.

Все больше компаний отказываются от участия в в крупнейшей в мире мобильной выставке MWC 2020 в Барселоне из-за угрозы коронавируса. Уже объявили об отказе от участия LG, ZTE, Sony, Amazon, Nvidia и Ericsson.

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Теперь сообщается, что на MWC не приедут Vivo и Intel, передает ixbt.com.

Первая, напомним, должна была показать на выставке свой новый концептуальный смартфон Apex 2020. Что показала бы Intel, неясно, но это вполне могли бы быть новые процессоры. Правда, источник говорит, что Intel может провести анонс без участия своих сотрудников. Видимо, имеется в виду какая-то онлайн-трансляция.

Samsung все еще планирует принять участие в крупнейшей в мире мобильной конференции MWC 2020 в Барселоне, но меняет состав делегации.

По словам людей, знакомых с планами Samsung, из-за эпидемии многие сотрудники штаб-квартиры компании в США и Корее готовятся отменить свои поездки в Европу.

В Xiaomi заявили, что коронавирус не помешает им анонсировать Xiaomi Mi 10 и другие новинки на MWC 2020. В компании заявили, что в Барселону поедут только сотрудники, которые 100% здоровы и никак не могут являться переносчиками коронавируса.

Организаторы выставки всё ещё никак не комментируют возможность отмены мероприятия, говоря лишь о том, что повысят меры безопасности. Мероприятие стартует в Барселоне 24 февраля.