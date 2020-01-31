Стала известна дата презентации новых смартфонов Nokia: что покажут

Новые смартфоны Nokia представят 23 февраля.

Компания HMD Global начала рассылать приглашения на свою пресс-конференцию в рамках выставки Mobile World Congress, которая состоится в Барселоне 23 февраля 2020 года.

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Финская компания не называет конкретные модели, однако источники ранее подтвердили, что компания должна представить, как минимум, модели Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G, пишет ixbt.com.

По дизайну задней панели и основной камере Nokia 8.2 5G может быть похож на прошлогодний Nokia 7.2. Основной датчик изображения будет иметь разрешение 64 Мп. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. В Nokia 8.2 5G ожидается аккумулятор емкостью 3500 мА•ч, смартфон будет поддерживать быструю зарядку. Базовая версия за 500 долларов будет оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Nokia 5.2 будет устройством среднего класса, смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 632, а также ЖК-экран диагональю 6,2 дюйма. В плане дизайна задней панели и камеры Nokia 5.2 будет похож на Nokia 6.2. В камере будут установлены датчики изображения разрешением 16 и 8 Мп, фронтальная камера должна быть 8-мегапиксельной. В смартфоне будет использоваться аккумулятор емкостью 3500 мА•ч. Базовая версия будет оснащена 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, она будет стоить 169 евро. Также выйдет версия с 4/64 ГБ флэш-памяти, которая будет доступна не на всех рынках.

Nokia 1.3 станет новой моделью начального уровня. Внешне смартфон будет напоминать Nokia 2.3, он будет доступен в различных ярких цветах. Экран будет 6-дюймовым, Nokia 1.3 получит бюджетную платформу MediaTek, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мА•ч, он будет съемным. Цена смартфона составит 79 евро.