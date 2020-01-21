Флагманский смартфон Samsung Galaxy Z будет складываться втрое: появились изображения

Он окажется гораздо больше нынешнего Galaxy Fold.

Компания Samsung 11 февраля презентует смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip, в середине года ожидается Galaxy Fold 2, ну а к концу года вполне может появится модель, складываемая втрое.

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Как пишет ixbt.com, складываемый втрое Galaxy Z засняли в Китае. Ни название (Galaxy Z — это серия, как Galaxy S), ни характеристики смартфона не сообщаются, но уже сейчас понятно, что в разложенном виде такой аппарат будет больше обычного Galaxy Fold. А еще у этой модели будет в два раза больше петель, чем у обычного Galaxy Fold, но и вероятность возникновения складок на экране тоже в два раза выше.

Позднее тематический ресурс LetsGoDigital поделился качественными изображениями, демонстрирующими дизайн Galaxy Z. Рендеры созданы на основе прошлых патентов корейской компании и свежих утечек.

Модель складывается в три раза и в разложенном состоянии превращается в подобие планшета. Работать смартфон может в нескольких режимах. По данным источника, Galaxy Z окажется дороже, чем прошлогодний Galaxy Fold. Впрочем, компания может не спешить с выпуском и тогда устройство удастся сделать дешевле.

Первую демонстрацию можно ожидать на февральской выставке MWC 2020, однако надеяться стоит в лучшем случае только на прототип.

На самом деле такой концепт — не новинка. Компания TCL ранее демонстрировала аналогичный прототип смартфона, складываемый втрое.