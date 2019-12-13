Samsung похвасталась продажами смартфона с гибким экраном Galaxy Fold

Компания уже продала более 1 млн Galaxy Fold — при изначальном плане продаж в 500 тыс. штук.

Компания Samsung уже продала более 1 млн гибких смартфонов Galaxy Fold, изначально объем продаж оценивался в 500 тыс. Об этом сообщил президент и главный директор по стратегическим вопросам компании Samsung Electronics Йон Сон.

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Как пишет itc.ua, все проблемы, ограниченная доступность и высокая цена не помешали Galaxy Fold стать успешным продуктом. Учитывая, что до конца года еще остается 2,5 недели, Samsung вполне может продать еще пару сотен тысяч Galaxy Fold.

Принимая во внимание успех Galaxy Fold, предыдущий прогноз производителя в следующем году нарастить продажи сгибающихся смартфонов более чем на порядок, до 5-6 миллионов единиц, кажется вполне реальным.

К тому же, сейчас Samsung вовсю трудится над следующим гибким смартфоном, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019 и, если верить слухам, будет предлагаться по более доступной цене — ниже $1000.

Недавно Bloomberg писал, что Samsung решила поставить в грядущую раскладушку Galaxy Fold революционную 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом, изначально предназначавшуюся только для Galaxy S11.

Напомним, Samsung Galaxy Fold — первый серийный смартфон с гибким экраном от именитого производителя — поступил в продажу в сентябре, причем первый месяц он был доступен только в Южной Корее. География продаж и поставки Galaxy Fold сильно ограничены.

4 декабря Samsung Украина объявила о старте предзаказов по цене 56 999 грн, к нам поступит ограниченная партия сгибаемых смартфонов Galaxy Fold — фактический старт продаж намечен на 21 декабря.

Cкладные смартфоны со сгибаемыми экранами — новый видный тренд в мобильных технологиях, а возможно, мобильное будущее в целом.