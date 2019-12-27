Услуга сохранения номера: стало известно, сколько украинцев поменяли мобильного оператора

По состоянию на конец 2019 года украинцы перенесли 37,5 тысячи мобильных номеров.

По данным Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) количество перенесенных с помощью процедуры MNP мобильных номеров по состоянию на сегодня составляет 37425 номеров.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Таким образом практически гарантированно до конца текущего года количество абонентов с перенесенным мобильным номером не превысит отметку в 40 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, к сожалению, на сайте Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) пока не опубликована обновленная статистика за отчетный период, так что мы не можем сказать кто из операторов больше всех выиграл, а кто — больше всех проиграл от введения данной услуги.

По состоянию на 4 ноября 2019 года в рамках услуги MNP было перенесено 30228 мобильных номеров, при том, что заявок на перенос было подано почти 50 тысяч (49223).

За первые полгода действия услуги от оператора Vodafone Украина к другим операторам ушел 12491 абонент, в свою очередь Киевстар покинули 11797 абонентов, а третий оператор большой тройки lifecell потерял только 5485 абонентов. Если говорить о приобретении новых абонентов, то больше всех приобрел Киевстар (11420), на втором месте lifecell (9279) и только на третьем - Vodafone (8735).

Как ранее сообщалось, после многочисленных переносов запуска услуга переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) в Украине заработала 1 мая 2019 года.