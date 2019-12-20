Facebook создает собственную ОС для снижения зависимости от Android и Google - СМИ

Очевидно, что Facebook хочет встать на одну ступеньку с компаниями Apple и Google, которые полностью контролируют свои аппаратные и программные платформы.

Издание The Information выяснило, что Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая поможет снизить зависимость компании от Google Android.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Новая ОС разрабатывается с нуля, при этом проект возглавил Марк Луковский - бывший работник Microsoft и соавтор операционной системы Windows NT", - говорится в сообщении.

Открытой информации о новой ОС Facebook практически нет, однако источник уверяет, что она будет использоваться на всех "железных" проектах компании, вроде шлемов виртуальной реальности Oculus или умных дисплеев Portal. В данный момент эти устройства работают под управлением модифицированных версий мобильной ОС Android.

Информацию о разработке собственной ОС косвенно подтвердил глава подразделения Facebook AR/VR Фикус Киркпатрик (Ficus Kirkpatrick), заявивший, что будущие аппаратные разработки его отдела не будут нуждаться в программном обеспечении от Google, что снизит или полностью уберет зависимость от данной компании.

В свою очередь глава Hardware-отдела Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) заявил, что не думает, что может доверять [важные разработки] рынку или конкурентам, поэтому Facebook собирается сделать всё сам.

В том же интервью Босворт рассказал, что Facebook работает над очками дополненной реальности (AR). Проект с кодовым названием Orion будет представлен не ранее 2023 года и к этому времени у компании наверняка будет готова собственная ОС. Одной из интересных особенностей AR-очков Facebook должен стать нейроинтерфейс, который позволит управлять очками с помощью мыслей.

Очевидно, что Facebook хочет встать на одну ступеньку с компаниями Apple и Google, которые полностью контролируют свои аппаратные и программные платформы, что позволяет им не только оптимизировать работу устройств, но и не переживать по поводу утечек важной информации.