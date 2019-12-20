В сеть утекли личные данные сотен миллионов пользователей Facebook
09:22, 20 декабря 2019Наука и IT
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В сети оказались имена и телефоны пользователей социальной сети.
REUTERS
База данных, содержащая информацию о более чем 267 миллионах пользователей Facebook, оказалась в открытом доступе в сети.
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Об этом сообщает британская компания Comparitech.
По их данным, в сети оказались имена и телефоны пользователей социальной сети.
Информация была в открытом доступе две недели. По мнению экспертов, киберпреступники могли воспользоваться базой для массовой рассылки SMS-спама и фишинговых атак.
Как сообщал УНИАН, соцсеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь.
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