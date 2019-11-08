Смартфоны Xiaomi и Redmi получат новую версию MIUI 11 (список)

Пока что обновление выходит в Китае, в ближайшие недели оно должно дойти до Европы.

В прошлом месяце Xiaomi официально выпустила новую версию фирменной оболочки MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 и сразу же начала распространять обновление для совместимых устройств.

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После выхода новой версии MIUI 11 для первой партии смартфонов Xiaomi и Redmi компания уже начала распространять финальную стабильную версию прошивки для второй партии устройств, в которую вошли 15 смартфонов. Пока что обновление выходит в Китае, в ближайшие недели оно должно дойти до Европы, пишет ixbt.com.

Итак, во вторую партию устройств, которые уже начали получать MIUI 11 на базе Android 10, вошли Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2, Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition и Redmi 7A.

Изначально обновление было выпущено на Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mix 2s, Mi 8, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 9 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi Max 3, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7.

Пользовательский интерфейс MIUI 11 заметно изменился, доработали анимацию открытия и закрытия приложений, изменили иконки, улучшили работу общесистемного темного режима, добавили настройки для всегда включенного дисплея, анимацию системных событий при помощи различных эффектов экрана. Существенно изменилась звуковая система, которая радует динамическими эффектами и сигналами в зависимости от события и времени суток.