Смартфоны Samsung получат самые большие аккумуляторы в истории

Смартфон Samsung Galaxy S11+ получит аккумулятор на 5000 мА-ч, а Galaxy S11e - на 4000 мА-ч.

Сетевой информатор Ice Universe нечасто публикует новости о грядущих смартфонах, но обычно он отличается эксклюзивными сведениями, которые недоступны другим инсайдерам.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Он неоднократно подтверждал, что имеет хороших знакомых в южнокорейской компании Samsung и может передавать пожелания и мысли поклонников в дизайнерский отдел", - говорится в сообщении.

В этот раз он рассказал о планируемой емкости аккумуляторов новых смартфонов линейки Samsung Galaxy S11. Источник утверждает, что емкость аккумулятора Samsung Galaxy S11e может достигать 4000 мА-ч. При этом по форме он будет отличаться от вытянутого аккумулятора Galaxy S10e. Он будет более квадратным и похожим на аккумулятор Galaxy Note10. Это означает, что дизайн материнской платы Samsung Galaxy S11e поменяется.

Что касается Samsung Galaxy S11+, то емкость аккумулятора этого смартфона должна достигнуть 5000 мА-ч, чтобы позволить ему работать не менее суток в сетях пятого поколения и при повышенной частоте обновления экрана. Напомним, экраны новых флагманов Samsung наконец должны поддерживать частоту 90 или 120 Гц.

Презентация Samsung Galaxy S11 ожидается в феврале следующего года.