Samsung представил концепт нового складного смартфона

В компании обещают, что смартфон будет компактным, но при этом будет воплощением последних идей Samsung.

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.

Названия у новинки пока нет. Нет информации и о том, когда смартфон будет запущен в производству и будет доступен покупателям, сообщает РБК со ссылкой на The Verge.

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По данным издания, речь идет о смартфоне, дисплей которого можно сложить пополам. Как заявил топ-менеджер компании Йонг Хю Сон, аппарат можно будет таким образом легко положить карман.

"Он в принципе изменит представления о том, как можно использовать телефон", - добавил он.

По словам топ-менеджера, смартфон будет компактным, но при этом будет воплощением последних идей Samsung.

Как отмечает The Verge, никаких технических данных на представлении концепта не сообщалось, а потому неясно, что Samsung изменил по сравнению с прошлогодними разработками.

Видео: 삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

Новый смартфон был упомянут перед рассказом топ-менеджера о планах обновления интерфейса One UI.

Видео: Samsung

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном. По данным агентства, новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.