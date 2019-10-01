"Киевстар" меняет тарифы на мобильную связь и интернет

Существующие сейчас на сайте тарифы остануться в архиве и их абоненты смогут ими пользоваться.

С 1 октября мобильный оператор «Киевстар» изменит линейку своих актуальных тарифов мобильной связи и домашнего интернета, а старые закроет к подключению.

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Об этом сообщает Liga.Tech со ссылкой на пресс-службу «Киевстар».

Оператор переводит в архив тарифы: Безлим Соцсети (75 грн), Безлим Мессенджеры (100 грн), Безлим Видео (150 грн). Их абоненты смогут пользоваться тарифами еще неопределенное время. Новые абоненты подключиться к ним уже не смогут.

Названия тарифных планов Максимальный Безлим, Киевстар Комфорт и Дайте Еще! будет изменено на Максимальный Безлим 2019, Киевстар Комфорт 2018 и Дайте Еще! 2018. Они также перйдут в архив.

Как отмечают, на профильном форуме red-forum, самый дешевый тариф оператора Безлим соцсети может стоить 125 грн, но в пресс-службе «Киевстара» эту информацию опровергают.

Также поменяются и тарифы на домашний интеренет. Будут закрыты для подключения новых абонентов и переименованы тарифные планы Киевстар Все вместе и Домашний Интернет. С 1 октября оператор добавит новую линейку с большим функционалом и новой ценой.

В архив будут перемещены следующие тарифы: "Киевстар Все вместе. Игровой" (переименован в "Киевстар Всё вместе. Игровой 2019"), "Киевстар Все вместе. Плюс", "Киевстар Все вместе. Смарт" и "Киевстар Все вместе. Экстра", "Безлим 100" (переименован в "Безлим 100_2018"), "Безлим 300". Те абоненты, которые подключились на эти тарифы до 30 сентября 2019 года включительно продолжат обслуживаться на тех же условиях.