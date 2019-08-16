Оператор «Киевстар» стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине – исследование

За первое полугодие 2019 года «Киевстар» инвестировал в развитие сети, включая 4G, свыше 2 млрд грн

Один из крупнейших отечественных операторов мобильной связи «Киевстар» стал лидером по скорости мобильного интернета в сетях 2G, 3G и 4G в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования французской компании nPerf, специализирующейся на измерении скорости и качества интернета, проведенного в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

«За последние два полугодия «Киевстар» продемонстрировал самую высокую скорость интернет-соединения в мобильных сетях в Украине… При скорости загрузки 22 Мбит/с и скорости передачи данных 13 Мбит/с у «Киевстара» нет конкурентов», - сообщается в результатах исследования, опубликованных на сайте компании nPerf, согласно которым «Киевстар» также достиг наилучшего результата по количеству успешных тестов интернет-сети и качеству видео-стриминга.

Согласно сообщению, эксперты провели более 23 тыс. тестов работы украинских мобильных сетей, в ходе которых исследовали скорость передачи и приема данных, загрузки веб-страниц, стабильность работы мобильного интернета и т.д.

По результатам всех проведенных тестов, оператор «Киевстар» получил наивысшее количество баллов - 56,6 тыс. Следом расположились операторы lifecell – 47,7 тыс., и Vodafone – 42,3 тыс.

Как ранее сообщала пресс-служба оператора «Киевстар», за первые шесть месяцев 2019 года компания инвестировала в развитие сети, включая 4G, свыше 2 млрд грн.

Во втором квартале, количество абонентов «Киевстар», использующих мобильный интернет, выросло на 16,2%, а среднее использование дата-трафика на одного абонента увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 84,7%.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследований, проведенных компанией Ookla, в 2018 году «Киевстар» также был назван компанией с наивысшей скоростью мобильного интернета среди конкурентов на украинском рынке.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.

nPerf – французская компания, измеряющая качество подключения и тестирующая скорость мобильного и фиксированного интернета. Сеть компании состоит из более 350 серверов по всему миру, общая пропускная способность которых превышает 1 Тб/с.