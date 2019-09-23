Мобильным операторам запретят списывать деньги со счетов абонентов без подтверждения

Предложения и замечания к проекту постановления принимаются до 20 ноября 2019 года в электронном и письменном виде по адресу Нацкомиссии.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) предлагает запретить мобильным операторам списывать деньги со счетов абонентов без предварительного подтверждения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.

«Решением НКРСИ от 17 сентября 2019 № 422 взят за основу проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг», по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получении контент-услуг и отказе от них», - сказано в сообщении.

Исходя из текста решения, предполагается введение уточненного понятия «контент-ресурса» на замену «контент-услуг» с целью их разграничения от телекоммуникационных услуг, определение «услуги доступа к контент-ресурсу» как телекоммуникационной услуги, предоставление услуги доступа к контент-ресурсу исключительно на заказ или с согласия потребителя.

Также в сообщении сказано, что уточнение процесса заказа телекоммуникационных услуг (услуги) может осуществляться по выбору потребителя как в бумажной, так и электронной форме, с целью исключения возможности оператора считать бездействие абонента основанием для предоставления таких услуг (услуги).

Кроме того, подразумевается предоставление потребителю услуги доступа к контент-ресурсу только при наличии средств на его лицевом счете или достижении предельной суммы средств, определенной договором о предоставлении телекоммуникационных услуг, а также запрет включения в тарифные планы услуги доступа к контент-ресурсам.

Предложения и замечания к проекту постановления принимаются до 20 ноября 2019 года в электронном и письменном виде по адресу Нацкомиссии.

Проект нормативно-правового акта и анализ регуляторного влияния к нему размещены на официальной странице НКРСИ в сети Интернет в рубрике «Регуляторные акты».

Как сообщал УНИАН, в мае НКРСИ заявила, что с 1 мая 2019 года украинцы могут менять мобильного оператора, сохраняя при этом номер телефона.

Позднее, 18 сентября 2019 года, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию в сфере телекоммуникаций.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи.