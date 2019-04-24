С 1 мая украинцы смогут менять оператора без потери своего номера

Сама услуга, включая выдачу новой SIM-карты, будет бесплатной.

Ровно через неделю, 1 мая этого года, произойдет знаковое для телеком-отрасли Украины событие - после долгих четырех лет ожиданий наконец-то заработает услуга MNP (Mobile number portability, MNP), которая позволит абонентам мобильной связи в Украине менять операторов как перчатки без потери абонентского номера.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На этой неделе вся большая тройка украинских мобильных операторов (Киевстар, Vodafone, Lifecell) в очередной раз подтвердили полную готовность к запуску услуги, так что никаких переносов больше быть не должно", - говорится в сообщении.

Мы уже много раз писали про запуск MNP, в этой же заметке хотелось бы коротко вспомнить самое главное.

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- Переходя к новому оператору, абонент сохраняет за собой не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого он пользовался с самого начала регистрации номера.

- Услуга будет доступна абсолютно для всех, но для абонентов предоплаченной связи процедура перехода предполагает обязательную регистрацию с подтверждением личности у оператора, от которого они уходят. Это мера защиты, чтобы никто другой не мог увести ваш номер телефона. Пройти регистрацию можно будет в том числе онлайн, заполнив специальную форму, без необходимости физического посещения центров обслуживания абонентов. Для этого понадобится ЭЦП. Контрактные абоненты смогу сразу подать заявку без необходимости прохождения процедуры подтверждения личности, корпоративные клиенты смогут подавать групповые заявки.

- Операторы также запустят специальную информативную услугу, чтобы абоненты всегда знали о звонках на номера чужого оператора — перед соединением каждый раз будет звучать соответствующее голосовое предупреждение. К слову, ее можно будет отключить. Определить домашнюю сеть для конкретного номера также можно будет с помощью специального USSD-запроса.

- Во время переходного периода, который займет три рабочих дня, абонент может свободно пользоваться своим номером. Прервать операцию можно только в первые 36 часов после подачи заявки. По завершении переноса номера абоненту выдадут новую SIM-карту взамен старой.

- Сама услуга, включая выдачу новой SIM-карты, будет бесплатной. После перехода в новую сеть абонент может самостоятельно выбрать один из доступных тарифных планов, либо положиться в этом вопросе на автоматику. Иными словами, если абонент не выберет тариф сам, то за него это сделает оператор.

- Все сервисы, привязанные к номеру, продолжат работать и после переноса номера, но вернуть оставшиеся на счету денежные средства можно только, подав соответствующее заявление с указанием реквизитов банковского счета для зачисления остатка в ближайшем центре обслуживания абонентов старого оператора.

Ранее в Украине запустили информационный сайт MNP.COM.UA, посвященный услуге переноса номера при смене мобильного оператора. Специальные разделы, где собрана полезная информация об услуге MNP, есть и на сайтах операторов Киевстар, Vodafone и lifecell.