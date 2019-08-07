Huawei представит новую оболочку для Android

Компания представит новую оболочку EMUI 10 на конференции для разработчиков 9 августа.

К своей ежегодной конференции для разработчиков, которая откроется в конце этой недели в Китае, компания Huawei подготовила несколько новинок.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Как ожидается, будут показаны новые аппаратные и программные решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз речь пойдёт о возможной презентации новой версии фирменной оболочки для ОС Android – EMUI 10. Предполагается, что эта версия интерфейса будет сразу же доступна на смартфонах Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro.

"Пока нет сведений о новых функциях и возможностей оболочки EMUI 10. Также нет сведений, на базе какой версии операционной системы Android будет основана эта версия интерфейса. Как правило, крупные обновления EMUI предлагаются на базе новейшей ОС Android. Но пока нет официальной информации о том, какое название получит Android Q и когда состоится её релиз", -подчеркивает издание.