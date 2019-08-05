Huawei может представить свою операционную систему уже на этой неделе - СМИ

Global Times утверждает, что смартфон с операционной системой Hongmeng OS находится в процессе разработки и уже находится на этапе тестирования.

Новая операционная система Huawei Hongmeng OS, которая возможно заменит Android на мобильных устройствах компании, уже близка к официальному релизу. По данным китайского издания Global Times, ОС может быть представлена уже на этой неделе.

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По сообщениям источника, официальная презентация Hongmeng OS состоится во время проведения конференции разработчиков, которая начнется на этой неделе в пятницу, 9 августа, в Дунгуане, Китай, передает itc.ua.

Руководители Huawei заявили, что программное обеспечение в первую очередь предназначено для устройств категории интернета вещей, хотя, как сообщает Reuters, оно сначала будет использоваться на умных телевизорах Honor.

В отчете сравнивается операционная система Hongmeng с разрабатываемой ОС Google Fuchsia, которая также предназначена для работы на устройствах различных форм-факторов. Также говорят, что Hongmeng OS построена на базе микроядра, поэтому она «лучше обрабатывает задачи искусственного интеллекта и может работать на нескольких платформах».

Вместе с тем, Global Times утверждает, что смартфон с операционной системой Hongmeng OS находится в процессе разработки и уже находится на этапе тестирования. Первое такое устройство может дебютировать вместе с флагманом Huawei Mate 30 Pro позднее в этом году, дата его выпуска назначена на четвёртый квартал. Как ожидается, эта модель будет ориентирован на сегмент от начального до среднего уровня, при этом цена будет установлена ​​ около 2000 юаней (около $288).