Samsung создала новый процессор для своих смартфонов

Он будет представлен 7 августа, именно в тот день, на который запланирована презентация смартфонов Galaxy Note10 и Note10+.

В последнее время флагманские смартфоны Samsung серий Galaxy S и Galaxy Note, выпущенные на протяжении одного года, использовали тот же самый чипсет Exynos. Но в этом году ситуация изменится. Для грядущего смартфона Galaxy Note10 компания Samsung подготовила улучшенную версию Exynos 9820, использовавшегося ​​в семействе Galaxy S10.

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Модель Galaxy Note10 уже попала в базу данных результатов тестов, и она содержит систему-на-чипе Exynos 9825. И накануне презентации нового смартфона компания Samsung наконец официально подтвердила использование нового «улучшенного», «интеллектуального» «процессора» «нового уровня», пишет itc.ua.

Он будет представлен 7 августа, именно в тот день, на который запланирована презентация смартфонов Galaxy Note10 и Note10+.

К сожалению, компания не стала делиться какими-либо техническими характеристиками нового процессора. Если верить предыдущим утечкам, новый чип Exynos 9825 изготовлен по нормам 7-нанометрового технологического процесса, в то время как для изготовления предыдущей версии Exynos 9820 использовался 8-нм техпроцесс. Это должно немного улучшить возможности новинки в плане производительности и энергоэффективности.