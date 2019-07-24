Смартфоны Samsung Galaxy Note10 полностью рассекречены

До анонса остается больше двух недель, но все характеристики этих моделей уже известны.

В последние дни появлялось все больше подробностей о смартфонах Samsung Galaxy Note10 та Galaxy Note10+, и вот сейчас, после публикации источника, можно сказать, что аппараты полностью рассекречены: приводятся мельчайшие подробности, вплоть до массы и габаритов. Называются и ориентировочные цены.

Читайте такжеSamsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)

Начать следует с дисплеев. В обеих моделях используются матрицы SuperAMOLED, но диагонали и разрешение разные: у Note10 — 6,3 дюйма и 2280 x 1080 пикселей, у Note10+ — 6,8 дюйма и 3040 x 1440 пикселей. Оба экрана поддерживают HDR 10+, оснащены физической защитой в виде закаленного стекла Gorilla Glass 6, а также защитой глаз в виде фильтра синего. Сканеры отпечатков пальцев интегрированы в экраны, пишет ixbt.com.

Однокристальные платформы одинаковые — Exynos 9825 с тремя кластерами ядер, работающими на частоте 2,7, 2,4 и 1,4 ГГц. Хотя будут версии и на базе SoC Snapdragon 855. В качестве ОС используется Android 9.0 Pie с интерфейсом OneUI.

Объем оперативной памяти Galaxy Note10 — 8 ГБ, Galaxy Note10+ — 12 ГБ. Это одно из ключевых отличий моделей, помимо экранов, камер и аккумуляторов. Стартовый объем флэш-памяти одинаков — 256 ГБ (причем и в том, и в другом случае используется UFS 3.0), а вот у Galaxy Note10+ будут варианты также с 512 ГБ и 1 ТБ памяти UFS 3.0. Более того, в Galaxy Note10+ имеется слот для карт памяти microSD, а вот в младшей модели его нет.

По части «циклопических» фронтальных камер различий нет: в обеих моделях применяются датчики Dual Pixel разрешением 10 Мп и объективы с диафрагмой F/2,2. Фронтальные камеры также имеют автофокусировку и собственную вспышку, и тоже поддерживают HDR 10+.

Основная камера Samsung Galaxy Note10 состоит из трех модулей. Основной представлен датчиком Dual Pixel разрешением 12 Мп и объективом с переменной диафрагмой F/1,5 и F/2,4. Модуль состоит из датчика разрешением 16 Мп, соединенного со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2. Третий модуль с датчиком разрешением 12 Мп и объективом с диафрагмой F/2,1 обеспечивает оптически зум. В Galaxy Note10+ реализовано все то же самое, только еще дополнительно предусмотрен модуль 3D ToF. Обе модели поддерживают HDR 10+, имеют вспышку и систему оптической стабилизации. Также основные камеры поддерживают запись видео 4K с частотой 60 к/с.

Фирменный стилус S Pen предусмотрен в обеих моделях. Он поддерживает распознавание 4096 степеней нажатия и имеет кончик размером 0,7 мм. Корпус стилуса защищен в соответствии со степенью IP68.

Samsung Galaxy Note10 оснащен аккумулятором емкостью 3500 мА·ч, поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт и индукционную зарядку мощностью 12 Вт. В этом плане старшая модель выглядит привлекательнее: она поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную мощностью 25 Вт, к тому же емкость аккумулятора больше — 4300 мА·ч.

Другие особенности моделей включают два слота для карт Nano SIM, Bluetooth 5.0, порт USB-C, NFC, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), стереофонические громкоговорители AKG, семь датчиков и GPS.

Габариты и масса Samsung Galaxy Note10 — 151 x 71,8 x 7,9 мм и 167 граммов, Galaxy Note10+ — 162,3 x 77,1 x 7,9 мм и 198 граммов. Новинки поступят в продажу 23 августа. Уровень цен примерно такой: Galaxy Note10 (каталожный номер — SM-N970F) — 1000 евро, Galaxy Note10+ (SM-N975F) — от 1150 евро.