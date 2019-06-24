Apple может начать ставить OLED-дисплеи в iPad и MacBook

Компания предлагает купить у Samsung дисплеи для других своих продуктов. Если корейцы согласятся, в ближайшем будущем OLED-экраны могут появиться в iPad и MacBook.

Компания Apple может начать оснащать большинство своих устройств высококачественными OLED-дисплеями, чтобы не выплачивать компенсацию Samsung за якобы невыполнения своих контрактных обязательств.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на ETnews.

"Купертиновцы не выкупили определённое количество OLED-панелей для iPhone по причине замедления продаж своих смартфонов, в результате чего южнокорейский гигант намерен запросить немаленький штраф. Apple предлагает купить у Samsung дисплеи для других своих продуктов. Если корейцы согласятся, в ближайшем будущем OLED-экраны могут появиться в iPad и MacBook", - говорится в сообщении.

Источники в отрасли называют дополнительные поставки панелей Samsung для планшетов и ноутбуков Apple одним из многочисленных вариантов урегулирования спора, поэтому слишком рано говорить о том, что это действительно произойдёт. Сейчас компания использует OLED-панели только для iPhone X, iPhone XS и XS Max, но продажи этих смартфонов снижаются, поэтому Apple приходится искать другие варианты их применения.

"Даже если Samsung согласится с предложением Apple, ещё не ясно, когда мы сможем увидеть OLED-дисплеи в других "яблочных" устройствах, помимо смартфонов. Как утверждает аналитик Минг-Чи Куо, следующие модели ноутбуков MacBook Pro, которые, по слухам, выйдут в 2021 году, а также новые планшеты iPad будут использовать технологию мини-светодиодных экранов. Если это окажется правдой, OLED в них появится только через несколько лет", - отмечает издание.

Ещё одно предположение связано с тем, что OLED-дисплей появится у преемника недорогого iPhone XR, который будет выпущен в 2020 году. Об этом говорят многочисленные слухи, в том числе и от того же Минг-Чи Куо. По словам компании, iPhone XR является самым продаваемым смартфоном, поэтому оснастив свой доступный iPhone OLED-дисплеем, Apple в полной мере компенсирует недостающий объём заказов Samsung.