Samsung готовится вывести на рынок свой первый складной смартфон Galaxy Fold (фото, видео)

Компания, наконец, представила миру свой складной смартфон. Первыми его смогли заполучить журналисты зарубежных изданий.

Южнокорейская компания Samsung готовится вывести его на рынок свой складной смартфон Galaxy Fold.

Чтобы было проще разобраться в технических характеристиках Galaxy Fold, компания Samsung опубликовала инфографику, в которой подробно излагается всё, что нужно знать о первом складном смартфоне производителя.

Несмотря на то, что анонс Galaxy Fold формально состоялся ещё в феврале, вчера Samsung, наконец, представила миру свой складной смартфон. Первыми его смогли заполучить журналисты зарубежных изданий. В целом, впечатления положительные, пишет itc.ua.

В сложенном виде смартфон выглядит меньше, чем казался, но ощущается в руке довольно хорошо, даже несмотря на сравнительно большую толщину. Был дан ответ на самый главный вопрос – видна ли складка. Все, кто имел возможность подержать в руках Galaxy Fold, отмечают, что она действительно есть и даже ощущается, но это всё настолько незначительно, что никак не влияет на процесс работы с устройством. Сам механизм складывания выглядит достаточно крепким. Внутренний дисплей выполнен из пластика со специальным покрытием, имитирующим стекло.

В США смартфон уже можно предварительно заказать. По словам компании, желающих купить Galaxy Fold оказалось более 10 тыс. человек, что стало весьма неожиданным, учитывая его высокую стоимость. Новинка появится в продаже 26 апреля, а уже в конце мая будет доступна в Южной Корее и в других странах. За 1 980 долларов покупатели получат смартфон, беспроводные наушники Galaxy Buds и защитный чехол из арамидного волокна.