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Samsung показала на видео испытания смартфона, который складывается и раскладывается

12:09, 28 марта 2019
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Иллюстрация REUTERS

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На видео видно, как на специальном оборудовании происходят многократные циклы открытия и закрытия смартфона.

Samsung заявляет, что смартфон Galaxy Fold способен пережить 200 тыс. циклов открытия и закрытия. Если предположить, что ежедневно пользователь будет по 100 раз открывать и закрывать устройство, то указанного ресурса будет достаточно для эксплуатации гаджета на протяжении примерно 5 лет, пишет itc.ua.

фото itc.ua

Судя по видео, при закрытии смартфона между его половинками нет большого зазора, примыкание достаточно плотное. Также видно, что при открытии устройства дисплей достаточно быстро активируется. Кроме того, складка в месте складывания дисплея незаметна, хотя в предыдущем «живом» видео она была хорошо заметна в разложенном состоянии при выводе некоторых изображений.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля по цене $1980.

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Теги: #смартфон#Samsung