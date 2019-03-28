Samsung показала на видео испытания смартфона, который складывается и раскладывается

Компания заявляет, что смартфон Galaxy Fold способен пережить 200 тыс. циклов открытия и закрытия.

Компания Samsung показала процесс тестирования складных смартфонов Galaxy Fold, продажи которых начнутся примерно через месяц.

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На видео видно, как на специальном оборудовании происходят многократные циклы открытия и закрытия смартфона.

Samsung заявляет, что смартфон Galaxy Fold способен пережить 200 тыс. циклов открытия и закрытия. Если предположить, что ежедневно пользователь будет по 100 раз открывать и закрывать устройство, то указанного ресурса будет достаточно для эксплуатации гаджета на протяжении примерно 5 лет, пишет itc.ua.

Судя по видео, при закрытии смартфона между его половинками нет большого зазора, примыкание достаточно плотное. Также видно, что при открытии устройства дисплей достаточно быстро активируется. Кроме того, складка в месте складывания дисплея незаметна, хотя в предыдущем «живом» видео она была хорошо заметна в разложенном состоянии при выводе некоторых изображений.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля по цене $1980.