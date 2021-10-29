По мнению эксперта, факт продажи бывшего "Большевика" является положительным, и город может рассчитывать на построение нового качественного объекта.

Приватизация Первого киевского машиностроительного завода состоялась прозрачно и законно, а на месте заброшенной территории будет построен качественный объект.

Такое мнение высказал коммерческий директор компании SV Development Сергей Степенко.

"С точки зрения закона, уверен, было все идеально, подготовка была проведена на высоком уровне. И цена абсолютно адекватная, с учетом проблем и обязательств для покупателя. Фонд никогда бы не позволил инвестору купить объект без каких-либо обязательств. А инвестор - не смог бы выиграть тендер. В этой ситуации выиграют все: и город, и община, и структура, которая будет строить", - заявил эксперт.

По его мнению, факт продажи бывшего "Большевика" является положительным, и город может рассчитывать на построение нового качественного объекта.

Читайте такжеЗавод "Большевик" приобрели предприниматели Андрей Иванов и Алексей Баранов - СМИ"То, что завод продали - замечательно. Такое крупное предприятие, которое не работает – это бессмысленная территория. Возможно, там будут построены бизнес-парки и жилые пространства. Более того, по этой цене город получит гораздо больше, чем просто продали участок за 5 млрд и ничего не получили. Конечно, инвестор должен выполнить свою долю обязательств - перенести производство в другое место, инвестировать в модернизацию оборудования, очевидно, отдать городу долю завода, чтобы можно было закончить Шулявский путепровод. Но все идет к тому, что будет хороший качественный объект", - подытожил Сергей Степенко.

Как сообщалось, на аукционе 27 октября, который состоялся в Фонде государственного имущества Украины, Первый киевский машиностроительный завод был продан за 1,4 млрд грн. Покупателем стал консорциум инвесторов – UDP под руководством Андрея Иванова и A Development Алексея Баранова. Это первый крупный объект в рамках программы "Большая Приватизация", начатой президентом Владимиром Зеленским. Последний раз такой крупный объект был приватизирован в 2004 году – металлургический комбинат "Криворожсталь".

Автор: Григорий Бондарь