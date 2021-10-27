Во время аукциона участниками было сделано лишь два шага.

Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал комерс" стало победителем аукциона по продаже 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), предложив за них 1 млрд 429 млн 17 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, во время аукциона участниками было сделано лишь два шага.

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Сначала стартовая цена актива в 1 млрд 389 млн 017 тыс. грн выросла на 20 млн грн, а далее победитель торгов предложил окончательную цену.

По словам председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, победитель аукциона должен не только перечислить в госбюджет 1,43 млрд грн, а еще и погасить долги предприятия перед сотрудниками, долги по единому социальному взносу и другие долги в объеме, который превышает 400 млн грн.

"Приобретение актива - это, безусловно, лишь первый шаг на пути к новой жизни этого предприятия. Большая приватизация – это большие инвестиции, и вложенная одна гривня в объект приватизации дает после этого кумулятивный эффект в 4-6 гривен на вложенную гривную в развитие территории, создание рабочих мест и создание благосостояния Украины", - сказал он.

Планируется, что территория "Первого Киевского машиностроительного завода" (завод "Большевик"), а это 35 гектаров, будет использована под застройку.

Завод "Большевик":

Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод". Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.

В 1888 году был оформлен как акционерное общество "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°", которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.

В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие "Большевик".

10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").

Приватизация завода: что необходимо знать

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

2 сентября 2021 года Кабмин одобрил условия приватизации завода "Большевик".

Автор: Дмитрий Шварц