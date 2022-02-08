Благодаря этому доля ІТ в ВВП Украины должна вырасти с 4 до 10%, а доходы отрасли – до 16,5 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске специального правового режима для ІТ-индустрии "Дія.City".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на очередном событии "Diia Summit", во время которого презентуют новые услуги портала "Дія".

"Мы запускаем "Дія.City". Это - цифровая столица электронного государства. "Дія.City" – один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и стартапов. Благодаря "Дія.City" доля ІТ в ВВП нашей страны вырастет с 4 до 10%, а доходы отрасли – до 16,5 млрд долларов. Это позволит Украине стать крупнейшим ІТ-хабом Европы", - сказал он.

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По словам Зеленского, уже сегодня первыми резидентами этой зоны станут как отечественные, так и зарубежные компании.

"Дія.City":

В декабре 2021 года прошлого года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который станет правовым фундаментом для запуска виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний "Дія.City".

Документ предусматривает: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%; единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной заработной платы; военный сбор в размере 1,5%; возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, - налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (НВК) по ставке 9%.

Закон также предлагает стимулировать инвестиции путем таких налоговых нововведений: 0% налога на доход от реализации физлицом доли в компании-резиденте "Дія.City" - при условии, если оно владело долей более 1 года; 0% на прибыль физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года; налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.