Ожидается, что "Дия.City" ускорит темпы роста украинского IТ-сектора и обусловит рост доходов отрасли до 17 млрд долларов.

Министерство цифровой трансформации запустит специальный правовой режим для IТ-индустрии "Дия.City" в конце января 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Проект по запуску "Дия.City" вышел на финишную прямую. В ближайшее время в Украине будут действовать одни из лучших в мире налоговых условий для IТ-бизнеса... "Дия.City" поможет Украине занять достойное место среди мировых лидеров цифровой экономики", - цитирует пресс-служба министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Ожидается, что благодаря "Дия.City" темпы роста IТ-сектора могут удвоиться до 40-50% в год, а доходы отрасли смогут вырасти с 6 млрд долларов до 17 млрд долларов.

Кроме того, председатель Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев отметил, что "Дия.City" будет пилотным проектом внедрения налога на выведенный капитал (НнВК) в Украине. Резиденты режима получат право выбирать между налогом на прибыль (18%) и НнВК (9%).

Что касается налогообложения доходов работников и гиг-специалистов, то будут действовать следующие ставки: НДФЛ - 5%, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, военный сбор - 1,5%.

Читайте такжеШмыгаль назвал наиболее привлекательные для инвестирования отрасли украинской экономикиКак сообщал УНИАН, в июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний "Дия.City", участие в которой будет добровольным для IT-компаний.

14 декабря Рада приняла закон, который устанавливает специальные условия налогообложения резидентов "Дия.City", 18 декабря президент Владимир Зеленский подписал его.

По оценке Министерства цифровой трансформации, доходы украинской IT-сферы благодаря созданию свободной экономической зоны для IT-компаний "Дия.City" могут вырасти к 2025 году почти втрое.

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