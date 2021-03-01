29 января Верховная Рада приняла закон, согласно которому налоговая милиция должна быть ликвидирована в срок, не превышающий шесть месяцев со дня вступления в силу закона о создании Бюро экономической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции.

Как сообщается на сайте Верховной рады, соответствующий закон 1 марта возвратили с подписью от президента.

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Документ был направлен на подпись президенту 9 февраля.

Что этому предшествовало

29 января 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект (№4090), согласно которому налоговая милиция должна быть ликвидирована в срок, не превышающий шесть месяцев со дня вступления в силу закона о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как отметила председатель подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, законопроект необходим, чтобы дать переходный период для ликвидации налоговой милиции. «Чтобы согласовать момент ликвидации налоговой милиции и дать переходный период для нового органа, мы предлагаем определить, что налоговая милиция ликвидируется со дня принятия решения о начале деятельности бюро, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона Украины «О Бюро экономической безопасности Украины», - сказала она.

28 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании БЭБ, которое будет осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства. Отмечается, что в составе центрального управления БЭБ будет действовать подразделение внутреннего контроля в целях предупреждения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции, а также с целью контроля за соблюдением профессиональных и этических стандартов работников БЭБ.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

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Автор: УНИАН