Президент прекратил полномочия члена набсовета Владимира Горбулина и назначил новых членов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, одним из которых прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимира Горбулина, а вторым назначил в набсовет троих новых членов.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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"Согласно Указу Главы государства №208/2021, в высший руководящий орган концерна вошли президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма. Итак, на сегодня наблюдательный совет "Укроборонпрома" представлен пятью членами. В его состав также входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко и экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер", – сказано в сообщении.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев поблагодарил Владимира Горбулина за работу в наблюдательном совете концерна в должности председателя и отметил, что прекращение его полномочий связано с состоянием здоровья Горбулина.

В концерне напомнили, что в полномочия наблюдательного совета "Укроборонпрома" входит, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

"Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц