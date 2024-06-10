Отмечается, что часть компаний уже начали работу с инвестициями.

Немецкие компании, работающие в Украине, выразили осторожный оптимизм относительно экономической ситуации в стране. Более 40% организаций планируют финансовые вложения, несмотря на войну.

Издание Manager magazin пишет, что согласно опросу, 43% из 142 компаний, опрошенных в апреле и мае, планируют новые инвестиции. 42% опрошенных ожидают улучшения экономической ситуации в Украине в течение следующих 12 месяцев, а 10% - ухудшения.

В качестве возможностей компании назвали:

Видео дня

доступ на рынок;

наличие квалифицированной рабочей силы;

участие в программах по восстановлению Украины.

В качестве препятствий опрошенные компании назвали:

войну;

риски для безопасности своих сотрудников;

коррупцию на местах.

Кроме того, отмечается, что украинский закон о мобилизации ограничит доступность рабочей силы.

Правительство Германии также хочет создать для Украины долгосрочную перспективу, организовав конференцию по восстановлению. Конференция, в которой примут участие 2000 человек, предназначена в первую очередь для объединения заинтересованных сторон из бизнеса, общества и местных органов власти.

Правительство Германии хочет расширить существующий фонд экономического развития до государственного банка развития, чтобы стимулировать инвестиции. Берлин также хочет предоставить участвующим компаниям и инвесторам обзор существующих программ финансирования. Планируется также заключить долгосрочные соглашения о подготовке квалифицированной рабочей силы.

Экономическая ситуация в Украине - главные новости

НБУ улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепления в целевом диапазоне (5% ± 1 п.п.) в течение следующих лет.

Доходы украинцев начали восстанавливаться, но настроения остаются негативными, и большинство людей сообщают о худших финансовых условиях по сравнению с довоенным уровнем.

В Минэкономике позже отметили, что в апреле 2024 года рост ВВП Украины по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3% [±1%]. За январь-апрель рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: