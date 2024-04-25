Регулятор прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году.

Национальный банк вместе со снижением учетной ставки улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепления в целевом диапазоне (5% ± 1 п.п.) в течение следующих лет. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

По его словам, как и раньше, НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, дальнейшее восстановление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.

"Вместе с тем, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции на конец этого года снижен с 8,6% до 8,2%. В течение следующих лет инфляция вернется к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. и будет оставаться в его пределах. Этому будет способствовать как постепенная нормализация условий для функционирования экономики, так и ослабление внешнего инфляционного давления, а также последовательные меры монетарной политики НБУ", – сказал Пышный.

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Глава НБУ отметил, что, согласно прогнозу, в конце 2025 года инфляция замедлится до 6%, а по итогам 2026 года – до 5%.

Что касается роста экономики, то, как сообщил Пышный, рост реального ВВП в І квартале, по оценкам НБУ, был слабее, чем ожидалось. Прежде всего это происходило из-за сдержанных бюджетных расходов в условиях неопределенности с поступлением внешнего финансирования. Дополнительным фактором была блокада западной границы, которая сдерживала активность отдельных видов деятельности.

В то же время стабильная работа морского коридора, благоприятная погода и увеличение внутреннего спроса поддерживали экономический рост.

"НБУ прогнозирует дальнейшее восстановление экономической активности, учитывая недавние сдвиги в вопросах получения международной помощи, а также ожидаемое оживление внутреннего и внешнего спроса. В то же время прогноз роста реального ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины", – сказал глава Нацбанка.

По его словам, ожидается, что экономика вырастет на 3% в 2024 году и на 4,5-5% в 2025, 2026 годах.

Инфляция в Украине

Как писал УНИАН, годовая инфляция в Украине в марте затормозилась до минимума с 2020 года, составив 3,2% против 4,3% в феврале.

В январе этого года в НБУ отмечали, что несмотря на ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году, она будет оставаться умеренной и вернется к целевому диапазону в 2025 году. По тогдашнему прогнозу регулятора, инфляция должна была составить 8,6% в конце года.

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