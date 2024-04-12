70% домохозяйств считают, что их финансовое положение ухудшилось.

Доходы украинцев начали восстанавливаться, но настроения домохозяйств остаются негативными, и большинство людей сообщают о худших финансовых условиях по сравнению с довоенным уровнем. Об этом говорится в экономическом обзоре стран Европы и Центральной Азии, опубликованном Всемирным банком.

"Есть признаки восстановления доходов домохозяйств. Номинальная заработная плата в последнем квартале 2023 года выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив инфляцию. Социальные трансферты также выросли в реальном выражении", – говорится в документе.

Отмечается, что при этом 70% домохозяйств считают, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было два года назад. Это отражает сочетание высокой неопределенности, высоких цен после периода инфляции, нехватки сбережений и потери имущества, причем более 20% домохозяйств понесли убытки с начала войны.

Видео дня

Экономические показатели Украины

Годовая инфляция в Украине затормозилась до минимума с 2020 года: так, по данным Госстата, в марте инфляция составила 3,2% по сравнению с мартом прошлого года.

По данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в 2023 году, по сравнению с 2022-м, увеличился на 5,3%. В частности, за первый квартал 2023 года ВВП Украины упал на 10,5%, во втором квартале наблюдался рост ВВП на 19,5%, а в третьем он замедлился до 9,3%.

Вас также могут заинтересовать новости: