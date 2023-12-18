Такой сценарий рассматривается, возможно он станет необходимостью в 2025 году, говорит министр.

Для победы в войне против России украинцам, вероятно, придется снизить уровень потребления товаров и услуг в несколько раз. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что украинская экономика должна перейти на "военные рельсы". И под этим термином стоит понимать не только увеличение производства вооружений, но также осознание обществом того факта, что идет война.

"К сожалению, мы пока живем в такой довольно специфической реальности, когда у нас все хорошо, у нас есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы действительно хотим перейти на военные рельсы", – говорит министр.

По словам Марченко, украинцам стоит уменьшить потребление товаров и услуг "в несколько раз". Он отметил, что украинцы потребляют много импорта, что сказывается на общем экономическом потенциале Украины.

"Готово ли к этому общество? Я думаю, что на данный момент еще не готово. Но это та реальность, которая потенциально может быть. Это могут быть другие налоговые режимы, могут быть другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться. И думая про 25-й год, должны закладывать соответствующие сценарии", - предупреждает глава Минфина.

Финансовые проблемы Украины

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Европейский союз не смог согласовать большую четырехлетнюю программу макрофинансовой помощи Украине общей стоимостью около 50 миллиардов евро. Решение заблокировал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Это финансирование крайне необходимо Украине, ведь с начала полномасштабной войны государственный бюджет стал радикально дефицитным. На следующий год госбюджет спланирован таким образом, что расходы в нем вдвое превышают поступления. Разницу планируют покрывать за счет иностранной финансовой помощи.

Но если этой помощи не будет в достаточном количестве, Украине придется искать собственные источники финансирования и переходить к "Плану Б".

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