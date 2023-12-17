По словам советника президента, на первом этапе достаточно будет "обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов".

Если финансовая помощь Украине будет приостановлена, Киев прибегнет к плану "Б". Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента Олег Устенко.

"Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", – пояснил Устенко.

По его словам, дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет 40 млрд долларов. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

Видео дня

При этом, по прогнозам Устенко, Украина может получить $10 миллионов из замороженных российских активов первым траншем. Эти средства сразу направят на финансирование дефицита государственного бюджета.

В то же время советник президента Украины выразил надежду на предоставление финансовой помощи со стороны Европейского Союза до 25 декабря.

Финансовая помощь Украине - последние новости

В МИД Украины уверены, что в январе удастся дожать Венгрию для утверждения 50 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза. В ведомстве подчеркнули, что эти средства будут направлены, в частности, на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получила 400 млн долларов от Всемирного банка. Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов госбюджета на пенсионные выплаты и оплату труда медработников по программе медицинских гарантий.

Вас также могут заинтересовать новости: