Союзники должны нарастить производство оружия, чтобы дать Киеву возможность раз и навсегда одолеть Москву.

Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит Россию - хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение оккупированных территорий вдвое до наступления зимы.

Бывший генерал британской армии Ричард Бэрронс считает, что победить в Россию в 2023 году не выйдет, а в 2024 или 2025 году – возможно. Таким образом, западные союзники воздерживаются от поддержки Киева "столько, сколько потребуется".

Скромный прогресс, достигнутый этим летом, показывает, что, хотя преодоление хорошо подготовленной традиционной обороны на поле боя может быть одной из самых сложных операций на войне, это вполне осуществимо. Украинские военные прорвали лишь первую линию траншей, чтобы захватить Работино на юге, и уже несколько недель прорываются через минные поля. Прогресс составляет около восьми миль, и до выхода к морю осталось пройти еще 55 миль. Цель – перерезать сухопутный мост в Крым. К северу и югу от Бахмута наступление составляет около пяти миль, из них 10 миль до главной линии обороны России и 60 миль до границы.

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Предполагаемое убийство главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и высшего руководства его группировки наемников не оказало никакого влияния на боевые действия, за исключением, возможно, укрепления лояльности войск Владимиру Путину. Российские силы растянуты, измотаны и им не хватает резервов, но если они просто не сдадутся, это все равно будет долгий путь.

У Украины достаточно ПВО, чтобы прикрыть около трети территории страны. Нехватка артиллерийских боеприпасов была решена лишь временно за счет поставки кассетных снарядов США. Украине понадобится больше до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные ВВС, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление перенесет войну как минимум на следующий год.

Было бы катастрофой позволить тому, что осталось от 10-го корпуса, незадействованного резерва Украины, быть разбитым на куски на российской обороне из-за спешки. Большие войны - а это война за национальное выживание на протяжении почти 1000 км линии фронта - ведутся в тех масштабах и темпах, в которые они развиваются. Победа над российским вторжением зависит от пяти важнейших шагов.

Во-первых, Киев не должен настаивать на существенном успехе на поле боя до тех пор, пока не появятся средства для его достижения. Войну никогда не лучше вести с близкого расстояния: Украину необходимо сделать сильнее, а Россию – слабее, иначе возникнет тупиковая ситуация.

Во-вторых, на протяжении всей зимы необходимо оказывать неослабевающее давление на российскую оккупацию. Это означает поддержание успешных операций "кусай и держи" - наступление короткими прыжками, чтобы уменьшить потери и оставаться в пределах прикрытия артиллерии и ПВО - в пределах устойчивого снабжения живой силой и боеприпасами. Привязывание российских войск к фронту будет постепенно ослаблять силы, волю и резервы. Если моральный дух российской армии уже плохой, надо сделать еще хуже.

В-третьих, Украина должна систематически ослаблять военный контроль России на своих территориях до 2024 года и в последующий период. Разгром артиллерийских орудий важен, как и удары по объектам в более глубоком тылу на оккупированной части Украины. Цель состоит в том, чтобы уничтожить российский военный потенциал быстрее, чем он может быть заменен, что сделает его неспособным противостоять более сильному будущему украинскому наступлению. Киев ограничен западным запретом на использование своего оборудования и боеприпасов на территории России, но он все равно должен применить свою изобретательность и смелость, чтобы нанести решительный удар за пределами своих границ.

В-четвертых, Черноморский флот РФ должен быть нейтрализован как двигатель разрушительных ударов Москвы крылатыми ракетами и как ключевое препятствие на пути экспорта зерна. Собственные ракетные удары Украины и быстро расширяющийся потенциал морских беспилотников могут повредить российские корабли быстрее, чем они будут заменены. К весне 2024 года Черноморский флот не должен играть существенной роли в этой войне.

Пятый и самый важный аспект — признать, что эта война опирается на оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины как определяющий фактор военного успеха. Больше можно было бы обеспечить за счет запасов, но сейчас украинская кампания опирается на то, что союзники наращивают свою оборонную промышленность. Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в нужное количество как минимум до середины 2024 года; это должно стать важным поворотным моментом в наступательных возможностях Киева.

Украина должна побеждать на поле боя, чтобы выжить как государство. Эта победа не только жизненно важна для безопасности НАТО и ее текущих отношений с Россией, но и повлияет на аппетит Китая к военным авантюрам. Нынешнее контрнаступление показывает, что оккупацию Путина можно победить. Это займет больше времени и будет стоить больше, чем мы надеялись, но одной надежды недостаточно. Запад теперь должен взять на себя обязательство провести предстоящую более жесткую кампанию или обречь Украину на борьбу без перспективы победы.

Когда закончится война в Украине - ответ властей

Президент Владимир Зеленский считает, что война может завершиться до конца года, но при выполнении определенных условиях, в том числе многое зависит и от успехов контрнаступления.

В свою очредель командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признался, что не знает когда закончится война.

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что у России нет шансов одержать победу в войне с Украиной.

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