Верховный суд признал неправомерным действия НБУ по выведению с рынка банка «Финансовая инициатива» Бахматюка (документ)

Бахматюк заявил, что справедливое наказание виновных в этих неправомерных действиях в отношении банка является важным для всего общества.

17 июня 2020 Верховный суд Украины вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления Национального Банка Украины по выводу банка «Финансовая инициатива» с рынка. Суд признал действия НБУ противоправными и отменил постановление правления Национального банка. Сообщают Українські новини.

Об этом стало известно из заявления акционера банка Олега Бахматюка, который прокомментировал решение Верховного суда. Неправомерное решение НБУ по выводу стабильного банка с рынка он считает преступным: «Верхом цинизма было проводить такие действия за счет дисконта государственных облигаций, которые банк имел на балансе».

Основным аргументом НБУ о признании банка «Финансовая инициатива» неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977,8 млн грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были облигации внутреннего государственного займа.

Как установил суд, на момент отнесения к категории неплатежеспособных данные обязательства банка «Финансовая инициатива» были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене. Еще в 2017 решениями судов была признана незаконность списания ОВГЗ, Национальный Банк Украины обязали компенсировать сумму ущерба, нанесенного неправомерными действиями, в размере 618,450 млн. грн. В 2018 году НБУ признал свои незаконные действия и подписал мировые соглашения с Фондом гарантирования вкладов (который на тот момент был распорядителем Банка) и компенсировал 618,450 млн грн.

«5 лет мы доказывали свою правоту, которая и так была очевидной для всего рынка: банк мог работать, - заявил Бахматюк. - Активы банка на дату введения временной администрации составляли 15,3 млрд грн. «Финансовая инициатива» входила в 20 крупнейших банков Украины, и не было бы никаких проблем ни с депозитами (депозитный портфель составлял 3,5 млрд грн), ни с обслуживанием рефинансирования. Это были сознательные противозаконные действия со стороны чиновников НБУ, которые только прикрывались лозунгами «очистки банковской системы», а не проводили ее».

Бахматюк заявил, что справедливое наказание виновных в этих неправомерных действиях в отношении банка является важным для всего общества, и он будет действовать правовыми методами, чтобы не допустить повторения такой несправедливости.

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