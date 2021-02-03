Большинство инициаторов проекта постановления - народные депутаты от "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (№5008).

Об этом сообщается на сайте парламента.

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Большинство инициаторов проекта постановления - народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Дмитрий Наталуха. Также среди авторов есть представитель "Батькивщины" Сергей Тарута и внефракционный Гео Лерос.

Что этому предшествовало

16 июля 2020 года Верховная Рада поддержала постановление №3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

2 февраля 2021 года председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") заявил, что в парламенте собирают подписи за отставку Уруского. По его словам, только во фракции "СН" собрано более 40 подписей.

Как отметил Наталуха, ситуация в космической отрасли указывает "на момент коррупционной составляющей", в частности, в кадровых вопросах.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности в своем заявлении назвало искаженной и неправдивой информацию народного депутата Дмитрия Наталухи относительно работы главы министерства вице-премьер-министра Олега Уруского, а также деятельности Государственного космического агентства.

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Автор: Татьяна Поляковская