Рада назначила нового вице-премьера по промышленности

Вице-премьером стал доктор технических наук, экс-глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.

Верховная Рада поддержала постановление №3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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«За» документ проголосовали 250 народных депутатов.

10 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в парламент проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера, однако 13 июля этот документ был отозван.

Справка УНИАН. Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. Академик Международной академии аэронавтики.

Родился в городе Чортков Тернопольской области 13 апреля 1963 года. В 1985 году закончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище. В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2005-2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики Владимира Шандры.

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины. В апреле 2020 года Уруский стал директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина — компания Boeing.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) — международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Холдинг управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

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