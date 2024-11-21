В европейской прессе периодически начали появляться публикации, в которых высказывается беспокойство относительно нелегального табачного рынка Украины. При этом в этих публикациях демонстрируется прямая связь между западной помощью Украине и ее неспособностью наполнить собственный бюджет, а также неспособностью защитить от контрафакта и контрабанды западные страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, доктор философии, старший научный сотрудник Евразийской программы FPRI Стивен Дж. Бланк в своей статье в издании Eureporter отметил, что в 2020 году Украина обогнала Китай и стала крупнейшим источником нелегального табака в Европе и остается таковой.

"Для Украины незаконная торговля табачными изделиями привела к потерям доходов в размере целых 20,5 миллиарда гривен (около 480 миллионов евро) в виде неуплаченных или недоплаченных налогов в 2022 году", - утверждает Стивен Дж. Бланк.

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По его данным, легальный объем сигарет снизился на 46% за период с 2018 по 2022 год, а доля нелегальной торговли выросла с 2% в 2017 году до рекордно высокого уровня 25,7% в октябре 2023 года.

"Нелегальные сигареты, которые составляли четверть украинского табачного рынка, истощают ценные ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь Украине защитить себя от продолжающегося вторжения России. Украинское правительство потеряло сотни миллионов долларов налоговых поступлений от табачных изделий на фоне стабильного роста этой криминальной отрасли", - говорится в статье американского издания The Hill.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заявило, что российское вторжение в Украину расширило маршруты контрабанды табака, создав проблему во всем Европейском Союзе. Из-за распространения этих незаконных продуктов страны-члены ЕС также потеряли сотни миллионов евро бюджетных поступлений.

"Европейские и украинские органы власти должны сотрудничать, чтобы обуздать проблему незаконного табака", - отмечает издание.

Одна из причин появления и расцвета нелегального рынка - бездействие правоохранительной системы. Яркий пример - Винниковская табачная фабрика (ВТФ) во Львовской области. По данным исследовательской компании Kantar, она была и остается одним из крупнейших производителей нелегальных сигарет и одним из крупнейших уклонистов от уплаты налогов.

Как стало известно журналу Forbes, послы стран "Большой семерки" (G7) направили письма премьер-министру Украины, главе Офиса президента и еще ряду чиновников и парламентариев с требованием усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров. По мнению послов, борьба с контрафактом должна помочь восстановить утраченные доходы.

"Мы призываем Украину определить четкую стратегию, задачи и временные рамки действий правоохранительных органов и органов государственной власти для борьбы с нелегальной торговлей в этих приоритетных секторах. Бюро экономической безопасности Украины и Государственные налоговая и таможенная службы являются неотъемлемой частью достижения этой цели", - говорится в письме.