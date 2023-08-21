Первое отделение Nova Post будет открыто в столице Словакии Братиславе.

Украинская логистическая компания "Новая почта" впервые откроет отделение в Словакии. Как сообщает пресс-служба компании, уже с октября украинцы смогут отправлять в Словакию и получать документы и посылки весом до 100 кг.

Отмечается, что первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Оно будет работать с понедельника по субботу. Впоследствии ожидается также запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

"Новая почта" за рубежом

30 июня 2023 года "Новая почта" открыла первое отделение в столице Германии Берлине. Таким образом Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post.

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Уже 17 июля компания открыла второе отделение в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург. Отделение принимает посылки и грузы до 100 кг и расположено по адресу г. Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589. Тогда также сообщалось, что компания планирует до конца лета открыть отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне.

Также уже работают два отделения компании в столице Чехии, Праге.

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