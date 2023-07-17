Компания планирует до конца лета открыть отделения в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла второе отделение в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург. Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании.

Отмечается, что отделение принимает посылки и грузы до 100 кг и расположено по адресу г. Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589. клиенты могут получать услуги с понедельника по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины составляет от 5 рабочих дней.

Как отметил СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов, компания планирует до конца лета открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и т.д. Кроме того, ведутся переговоры с местным партнером по поводу расширения покрытия доставки в Германии за счет 7 тыс. 500 пунктов выдачи по всей стране.

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В пресс-службе также отметили, что чаще всего украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, вкусности и книги.

"Новая почта" продолжает открывать отделения за рубежом

Как сообщал УНИАН, 30 июня украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в столице Германии Берлине. Германия стала пятой страной ЕС, где появились отделения Nova Post.

Кроме того, ранее, 5 июня, "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в столице Чехии. Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višovovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до тысячи килограмм для отправки и получения.

Также 16 июня компания открыла второе отделение Nova Post в Праге. Почтовое отделение в Праге принимает документы и посылки до 30 кг. Оно расположено по адресу г. Прага, 186 00 Za Počíčskou bránou 256/6 и работает ежедневно, без выходных.

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