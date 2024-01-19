На время действия военного положения вводится контроль за соблюдением ограничений по реализации магазинами Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу.

Магазины Duty Free смогут продавать ориентировочно две пачки иностранных сигарет и два литра алкоголя одному лицу в течение одних суток.

Министерство финансов Украины отметило, что сегодня, 19 января, Кабинет министров принял решение для ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free).

"Правительственным решением предусмотрено введение на время действия военного положения эффективного контроля за соблюдением ограничений по реализации магазинами Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение одних суток (ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с этой целью постановлением введен порядок обмена информацией между Госпогранслужбой, ГНС, Гостаможслужбой и магазинами Duty Free для идентификации покупателей алкогольных напитков и табачных изделий.

Ограничения для дюти-фри - что предлагает Рада

В августе Верховная Рада приняла в целом законопроект, который запрещает в Украине продажу сигарет и алкоголя в дюти-фри. Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что благодаря этому решению государственный бюджет ежегодно будет получать дополнительные поступления в размере 5-7 миллиардов гривен.

Народные депутаты внесли соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины и закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

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