Законопроект находится на рассмотрении Кабинета министров.

Министерство экономики намерено увеличить экспортную пошлину на лом черных металлов до 200 евро за тонну. Ведомство уже подало соответствующий законопроект на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом сообщает Украинская ассоциация вторичных металлов в Facebook.

"Министерство экономики Украины, без обсуждения с операторами рынка и полностью игнорируя аргументы нашей отрасли, разработало и подало на рассмотрение в КМУ Украины законопроект о повышении экспортной пошлины на металлолом до 200 евро/т", - говорится в сообщении.

В Ассоциации указали, что в стране с рыночной экономикой такие методы к регулированию рынка недопустимы.

Читайте такжеВ Украине впервые запустят серийное производство боеприпасов для гранатометов (инфографика)Кроме того, указано, что за 10 месяцев с начала года объемы заготовки металлолома выросли на 38,2% - заготовлено около 3,44 миллиона тонн металлолома. При этом выросли поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,6%.

Также выросли и технологические запасы металлолома на предприятиях. Их оценивают не менее 130,0-135,0 тысяч тонн.

В то же время экспорт металлолома в указанный период составил 500,3 тысячи тонн. В прошлом году за аналогичный период экспортировали лишь 32,4 тысячи тонн. В свою очередь импорт металлолома составил 19,8 тысячи тонн, а в прошлом году - около 15,2 тысячи тонн.

Справка УНИАН. последние несколько лет в Украине пошлина на экспорт металлолома установлена на уровне 58 евро за тонну. В мае президент Владимир Зеленский подписал закон №1419-IX о продлении действия данного размера пошлины до 15 сентября 2026 года.

Автор: Анастасия Горбачева