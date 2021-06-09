Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что 40 представительств "Метинвеста" по всему миру можно назвать посольствами качественной украинской продукции.
Такое заявление Каленков сделал во время интервью для "Украина-24".
По его словам, украинская сталь продается по всему миру, в том числе и благодаря "Метинвесту". Отечественная сталь - качественный и надежный материал, а доказательство этих слов - здания в Дубаях, Лондоне и Нью-Йорке. Они выполнены из стали мариупольского предприятия.
Читайте такжеКак украинская сталь завоевывает мирРуководитель группы компаний "Метинвест" Юрий Рыженков уточнил, где использовали сталь компании в мире: в Лондоне - для самого высокого здания Британии Shard, для дверей шлюзов Панамского канала, самого большого канала в мире.
Кроме того, украинскую сталь использовали для восстановления моста в итальянском городе Генуя после его обвала.
Также для строительства саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС были привлечены мощности "Метинвеста" в Италии (часть стали была переработана предприятиями группы в Италии и отправлена обратно в Украину), подчеркнул Рыженков.
"Для нас очень знаковый проект, и он важен и с точки зрения экологии, и с точки зрения всего мира – новый безопасный саркофаг на Чернобыльской АЭС. Это полностью сталь "Метинвеста", – рассказал он.
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