В компании "Метинвест", которая в этом году празднует свое 15-летие, рассказали, для строительства каких объектов в мире используется их сталь.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что 40 представительств "Метинвеста" по всему миру можно назвать посольствами качественной украинской продукции.

Такое заявление Каленков сделал во время интервью для "Украина-24".

По его словам, украинская сталь продается по всему миру, в том числе и благодаря "Метинвесту". Отечественная сталь - качественный и надежный материал, а доказательство этих слов - здания в Дубаях, Лондоне и Нью-Йорке. Они выполнены из стали мариупольского предприятия.

Читайте такжеКак украинская сталь завоевывает мирРуководитель группы компаний "Метинвест" Юрий Рыженков уточнил, где использовали сталь компании в мире: в Лондоне - для самого высокого здания Британии Shard, для дверей шлюзов Панамского канала, самого большого канала в мире.

Кроме того, украинскую сталь использовали для восстановления моста в итальянском городе Генуя после его обвала.

Также для строительства саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС были привлечены мощности "Метинвеста" в Италии (часть стали была переработана предприятиями группы в Италии и отправлена обратно в Украину), подчеркнул Рыженков.

"Для нас очень знаковый проект, и он важен и с точки зрения экологии, и с точки зрения всего мира – новый безопасный саркофаг на Чернобыльской АЭС. Это полностью сталь "Метинвеста", – рассказал он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко