Официальные елочные ярмарки будут работать с 4 по 31 декабря, всего планируется открыть 150 локаций.

В Киеве по состоянию на 5 декабря заработали восемь площадок с продажи хвойных деревьев новогодних украшений, их количество ежедневно будет увеличиваться.

Как сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, в Киеве официальные елочные ярмарки будут работать с 4 по 31 декабря, всего планируется открыть 150 локаций.

По их подсчетам, ориентировочная стоимость метровой елки будет составлять от 450 гривень, полутораметровой – от 500. В то же время метровую сосну можно будет приобрести за от 300 гривень, а полутораметровую – от 350.

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"Помните, покупая дерево официально, вы платите налоги с которых формируется бюджет", – отметили в департаменте.

Сообщается, что организаторами елочных ярмарок в столице являются: КП "Владимирский рынок"; КП "Житний рынок"; КП "Светоч" г. Киева и КП "Киевская наследие".

Ознакомиться с перечнем 150 точек продажи елок на территории всех районов столицы можно на официальной странице Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.

Стоимость елок в 2023 году

Как рассказали в комментарии УНИАН в Киевском лесном хозяйстве, сейчас стоимость живых новогодних деревьев примерно на 10% выше, чем в прошлом году. Сосна от от 1,5 – 2 метра стоит 216 гривень, а ель - 246 гривень.

В Киеве на Софийской площади устанавливают главную елку. В этом году она будет 12-метровой. Тему ее вида пока не разглашают, об этом станет известно на открытии – 6 декабря, на Николая.

В КМВА отмечают, что елка будет установлена исключительно за средства меценатов - без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию.

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